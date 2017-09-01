ABD'de Soros'un terörist sayılması için 74 bin imza toplandı

Macaristan doğumlu ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'un Beyaz Saray tarafından terörist ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Beyaz Saray'ın imza kampanyası sayfasında, kendisine E.B. ismini veren bir kişi tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan Soros kampanyası için 74.000'i aşkın imza toplandı.

Soros, imza kampanyasını başlatan kişi tarafından, ‘ABD ve halkını bilinçli bir biçimde istikrarsızlaştırma ve çeşitli tahrik eylemlerinde bulunmakla' suçlanıyor.

​İMZA SAYISI 100 BİNİ AŞARSA BEYAZ SARAY'IN CEVAP VERMESİ GEREKECEK

İmza kampanyasının metninde, "Bu hedefine ulaşmak için de Soros, amacı, ABD yönetimini yok etmek için Alinsky modelinde (Saul Alinsky, iktidarı ele geçirmek için verilecek siyasal mücadelenin 13 kuralından bahseden 'radikaller için kurallar' isimli kitabın yazarı) terörist taktikleri uygulamak olan çeşitli kurumlar kurdu" deniliyor.

İmzaların sayısının 19 Eylül'e kadar 100.000'i aşması halinde Beyaz Saray'ın bu çağrıya resmi bir cevap vermesi gerekecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak sonunda göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray pek çok imza kampanyasını yanıtsız bıraktı.