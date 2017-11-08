ABD'de Suudilere füze desteği

Suudilerin, Yemen'den atılan füzelerden sorumlu olarak İran'ı göstermesine ABD'den destek geldi.

Suudi hava savunma güçleri, başkent Riyad'a doğru Yemen'den fırlatılan bir füzeyi havada imha ettiklerini Cumartesi günü açıklamıştı. Füze, başkentin kuzeyinde Kral Halid havalimanı yakınlarında düşürülmüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'ın Yemen'deki milislere roket sağlamasının "doğrudan askeri saldırı" eylemi olduğunu iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, yapılan açıklamada Suudi Arabsitan'ın iddiaları sert bir dille yalanlanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada ise Suudilerin iddialarına destek verildi. Açıklamada, "İran'ın İslam Devrim Muhafızları Gücü'nün yardımıyla Suudi Arabistan'a karşı düzenlenen Husi füze saldırıları bölgesel güvenliği tehdit ediyor ve Birleşmiş Milletler'in çatışmayı müzakerelerle sona erdirme çabalarına zarar veriyor" denildi.