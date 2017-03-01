ABD'de Türk karşıtlığı!

Uzun süredir Los Angeles’ta yaşayan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, önceki gün gittiği kitapçıda ırkçı bir saldırıya maruz kaldı.

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, hayatının şokunu Amerika'da yaşadı. Yıllardır Los Angeles'ta yaşayan Atasoy, olayın önceki gün bir kitapçıda yaşlı bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

"SINIR DIŞI EDİLMELİSİN"

Atasoy, olayı Instagram hesabından paylaştığı bir yazıyla şu şekilde dile getirdi: "Kadın yanıma yaklaşıp benim gibi aptal insanların ülkelerine zarar verdiğini belirtip sınır dışı edilmem gerektiğini söyledi. Geleceğimiz için korkuyorum."