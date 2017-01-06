ABD'deki havalimanına silahlı saldırı

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 ila 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının Terminal 2'de meydana geldiği kaydedilirken, polisten yapılan açıklamada tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.

Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı’nda büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Sputnik’te yar alan habere göre, saldırıyı tek kişinin gerçekleştirdiği ifade edildi. Bölgeyi kontrol altına alan polis, yara almayan yolcuları olay yerinden tahliye etti.

Olay anında havaalanında bulunan eski Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer, herkesin kaçtığını paylaştıktan 15 dakika sonra terminaldeki durumun sakin olduğu açıklamasında bulundu.