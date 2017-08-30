ABD'den Barzani'ye referandum desteği

Peşmerge başı Mesut Barzani, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Irak'ın kuzeyinde Türkmen bölgesinde bir oldubittiyle yapılacak referanduma karşı olmadığını belirttiğini söyledi.

Barzani, Suudi Arabistan merkezli Şark el Awsat gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rudaw'ın aktardığına göre peşmerge başı Barzani, 22 Ağustos'ta Erbil'de ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede, Mattis'in "Kürdistan halkının talebi ve hedefini" anladıklarını ve referanduma karşı olmadığını belirttiğini ancak bunun, terör örgütü IŞİD'e karşı savaşa olan konsantrasyonu etkileyeceğini bu yüzden kararın gözden geçirilmesini istediğini belirtti. Mesut Barzani, Bağdat ile bütün çabaların başarısız olduğunu belirterek, referandumun ertelenmesi talebine şu yanıtı verdiğini kaydetti: "Kürdistan Bölgesi, kaderiyle ilgili tarihi günler ve haftalar içinde. Daha iyi bir alternatif olmadan, referandum kararından kesinlikle geri dönüş yok. Referandumun gelecek yıl yapılması ve Kürtlerin bağımsızlığa oy vermesi halinde, bunun tanınacağına ilişkin bir belgenin imzalanması konusunda herhangi bir hazırlık var mı?"



ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi McGurk daha önce Washington'un Federal Kürdistan'ın bağımsızlık referandumuna karşı olduğunu söylemişti. Washington'daki özel brifingde konuşan McGurk, "Biz referandumun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz. Bu vakitsiz. İyi hazırlanmamış. Sadece, peşmerge ve Irak güvenlik güçleri ile tam iş birliği içinde çatışmaların IŞİD'e karşı sürmesi gerektiği Havice'den bahsettim. Bunun (referandumun) potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"Irak hükümetini destekliyoruz. Birleşik federal Irak'ı destekliyoruz. Güçlü, refah içinde ve kendisi ve komşularıyla barışık, birleşik federal Irak'ı destekliyoruz" diyen McGurk şunları söylemişti: "Kürdistan Bölgesi ile derin ilişkilerimiz var, Erbil ile, Süleymaniye ile, tüm Kürt partileri ile…Ben bunun on yıllar öncesine giden bir şey olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda biz, tabii ki, Irak hükümetiyle, Irak'ın anayasa sistemine uygun olarak, birleşik ve federal Irak'ı desteklemek amacıyla çalışmayı sürdüreceğiz."

Barzani'nin Türkmen kentlerini ele geçirme hayali ABD'nin desteğiyle hayata geçirilme aşamasına getirildi. Türkmen şehri Kerkük'ün nüfusu ABD işgalinden önce 850 bindi. 2003'te Irak'ın ABD işgaliyle birlikte peşmerge, kentin tapu sicillerini yakarak, 650 bin Kürt'ü kente yerleştirdi. Bu sonucun ardından da Kerkük'ün yönetimi ve güvenliği Barzani'nin eline geçti.