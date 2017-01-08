ABD'den büyük çaplı askeri sevkiiyat

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ABD’nin Avrupa’ya en büyük askeri sevkiyatı Almanya’nın kuzeyinde gerçekleşiyor

Amerikan ordusu, NATO üzerinden Avrupa’daki askeri varlığını artırıyor.

Sevkiyatın ilk parçası olarak 87 tank ve 144 askeri araç Almanya’nın kuzeyinde bulunan Bremerhaven Limanı’na getirildi.

Ekipmanlar ve 3500 Amerikan askeri, NATO'nun doğu sınırında konuşlandırılacak.





Sevkiyat, Doğu Avrupa’da potansiyel Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Fakat kimi yorumlara göre büyük bir askeri gücün varlığı Moskova’yla ilişkileri daha da gerebilir.

Önümüzdeki iki hafta boyunca askeri sevkiyatın gerçekleşeceği Almanya’nın Brandenburg eyaletinin yönetimi, Rusya’yla iletişimin geliştirilmesi konusunda çağrı yapmakta.

Askeri sevkiyat ABD’nin yeni hamlesi olan “Atlantik Çözüm Operasyonu” dahilinde gerçekleşiyor.



Operasyon dahilinde, dokuz ayda bir dönüşümlü olarak Avrupa'da bir Amerikan zırhlı muhabere birliğinin konuşlandırılması planlanıyor.

Yeni kuvvetler önce Polonya'da toplanacak. Daha sonra ise, merkez istasyonu Almanya olmak üzere, içerisinde Estonya ve Bulgaristan’ın da bulunduğu 7 ülkeye dağıtılacak.

Diğer NATO üyeleri de Doğu Avrupa'daki varlıklarını artırmakta.





İngiltere Karadeniz bölgesine savaş uçakları, Estonya’ya ise Fransız ve Danimarkalı birliklerin desteğiyle tank, hafif zırhlı araçlar ve asker gönderecek. Almanya da Litvanya’ya tank ve asker göndermeyi planlıyor.