Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'den çok sert çıkış: "Uyarıyoruz"

»
ABD'den çok sert çıkış: "Uyarıyoruz"
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD, Lübnan’ın içinde ve dışındaki tüm tarafları, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, hükümetine ve silahlı kuvvetleri gibi meşru ulusal kurumlarının bağımsızlığına saygı duymaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson, ABD’nin Lübnan’ın egemenliği ve bağımsızlığını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

Tillerson, "ABD, Lübnan’ın içinde ve dışındaki tüm tarafları, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, hükümetine ve silahlı kuvvetleri gibi meşru ulusal kurumlarının bağımsızlığına saygı duymaya çağırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SAYGI DUYUYORUZ

Bakan Tillerson, geçen hafta sonu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’ye “ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak” saygı duyduklarını kaydetti.

ABD’nin Lübnan’ın istikrarını desteklediğini vurgulayan Tillerson, Washington’un Lübnan’ın istikrarını tehdit edecek her türlü adıma karşı olduğunun altını çizdi. 
Tillerson, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tek güvenlik otoritesi olarak tanınması gereken Lübnan devletinin güvenlik güçlerinden başka yabancı güçlerin, milislerin ve silahlı unsurların ülkede meşru rolü yoktur. ABD, Lübnan’ın içinde ve dışında herhangi bir tarafın ülkeyi vekalet savaşları alanı haline getirmesine veya ülkede istikrarsızlığa yol açacak her türlü adıma karşı uyarıyor.” 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den çok sert çıkış: "Uyarıyoruz"ABD'den çok sert çıkış: "Uyarıyoruz"Kerkük'te petrol için ilk imzalar atıldıKerkük'te petrol için ilk imzalar atıldıFransa'da öğrencilerin üzerine araç sürüldüFransa'da öğrencilerin üzerine araç sürüldüAB İngiltere'ye iki haftalık süre tanıdıAB İngiltere'ye iki haftalık süre tanıdıMyanmar'da TRT World ekibine şok!Myanmar'da TRT World ekibine şok!Rusya'dan NATO'ya nükleer suçlamaRusya'dan NATO'ya nükleer suçlamaTrump, Çin'de 250 milyar dolarlık anlaşma yaptıTrump, Çin'de 250 milyar dolarlık anlaşma yaptıABD'li vekil: PKK- PYD bağı yadsınamazABD'li vekil: PKK- PYD bağı yadsınamazElon Musk'tan bir Atatürk paylaşımı dahaElon Musk'tan bir Atatürk paylaşımı dahaYKS tarihleri belli olduYKS tarihleri belli oldu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti