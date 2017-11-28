ABD'den "desteği kesiyoruz" sözünün ardından PYD'ye silah desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen ve ‘YPG’ye silah desteğinin kesilmesi’ konusunda anlaşmaya varıldığı söylenen telefon görüşmesinden 2 gün sonra ABD, DSG’ye TIR'lar dolusu ağır silah ile zırhlı araç gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ABD’nin YPG’ye silah desteğini kesmesi konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen konuşmada, Trump'ın "Bir daha YPG'ye silah vermeyeceğiz" sözünü verdiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise YPG’ye silah desteğinin kesildiği net bir şekilde ifade edilmezken, "Trump, Suriye'deki ortaklarımıza verdiğimiz askeri yardımlarla ilgili bekleyen ayarlamalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi" ifadesi kullanıldı. Dün de ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "YPG'nin içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle iş birliğine devam edeceğiz" denildi.

DSG: ABD DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sputnik'e konuşan DSG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus, ABD'nin dün kendilerine yüzlerce tırla ağır silah gönderdiğini söyledi. Yunus, ABD'nin kendilerine verdiği silah yardımını kesmediğini ve bu konuda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yunus şöyle konuştu: ''ABD’nin öncülük ettiği koalisyon güçleri bize halen silah yardımında bulunuyor. Türkiye'den gelen 'ABD, DSG'ye silah yardımını kesti' açıklamaları doğru değildir. Bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. ABD, daha dün bize yüzlerce TIR'la silah gönderdi. Silahlarla dolup taşan TIR'lar Kamışlı'dan Deyr er Zor'a geldi. Yani bizim şimdi IŞİD'e karşı operasyon yaptığımız yere geldi. ABD ile koalisyon güçleri, DSG'ye desteklerini sürdürüyor.''

'ABD İLE İLİŞKİ DAHA DA GÜÇLENECEK'

DSG Dış İlişkiler Sorumlusu, ABD ile ilişkilerin daha da güçlenmesi beklentisini ifade etti: ''ABD şimdiye kadar bize silah desteğini keseceği konusunda da bir şey demedi. Tam aksine, Amerikan kuvvetleri, bizle olan ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söylüyor. ABD, DSG güçlerine verdiği desteği artıracaktır. Stratejisi o yöndedir. Biz de ilişkilerin iyi olmasını umut ediyoruz. Daha fazla silahın gelmesini istiyoruz."

24 KASIM'DA SİLAH KESME GÜVENCESİ VERİLMİŞTİ

Rusya, İran, Türkiye liderleri arasındaki Soçi zirvesini takiben 24 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıkalamyı yapmıştı: ''Trump, net şekilde talimat verdiğini, bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net şekilde söylemiştir. Net şekilde generallere ve ulusal güvenlik danışmanına talimat verdiğini ve bundan sonra herhangi bir silahın verilmeyeceğini Trump sayın Cumhurbaşkanımıza net şekilde söylemiştir. İfadelerinden memnuniyet duyduk, uygulamada da görmek istiyoruz." Ancak dün Pentagon'dan DSG ile işbirliğinin devam edeceğine dair açıklamalar gelmesi dikkat çekti. Ankara, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'ye silah verilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.