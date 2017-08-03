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ABD'den El Kaide uyarısı

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ABD'den El Kaide uyarısı
ABD'nin Suriye sorumlusu Michael Ratney, yazılı bir açıklama yaparak bölgede El Kaide'nin varlığının arttığını açıklarken, "Bu konuda ciddi endişelerimiz var" ifadesini kullandı.

Türkiye sınırında bitmek bilmeyen savaş devam ederken, ABD’den Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesi hakkında bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye politikasından sorumlu ismi Michael Ratney, yakın zamanda El Kaide’nin uzantısı Nusra Cephesi’nin Suriye uzantısı olan Heyet Tahrir el Şam örgütünün düzenlediği saldırı dolayısıyla ciddi endişeleri olduğunu açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, yazılı olarak bir açıklama yapan Ratney, “Bölgeye bu örgütün girmesi kuzey Suriye’nin geleceğini büyük tehlikeye atar. Suriye’nin kuzeyi en büyük trajedilerden birini yaşadı. Nusra Cephesi’nin İdlib’teki varlığı devam ederken uluslararası tarafları askeri müdahale konusunda ikna etmek zor” ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye’nin önderliğinde Suriye’de 4 adet çatışmasız bölge oluştururken bunlardan biri de İdlib’di. Türkiye sınırındaki İdlib’de 2 milyondan fazla insan yaşıyor ve bunların büyük bir kısmı da çatışmalardan kaçan mültecilerden oluşuyor.

“SINIRDA STRATEJİK NOKTALARI ELE GEÇİRDİ”

Ratney, örgütün lideri Ebu Muhammed el Jolani’nin İdlib’in düşmesinden sorumlu olacağını ve bundan büyük endişe duyduklarını dile getirdi. Reuters haber ajansı Tahrir el Şam’ın son 3 gün içerisinde rakibi Ahrar el Şam’ın önüne geçerek Türkiye sınırındaki stratejik noktaları ele geçirdiğini de sözlerine ekledi.

ABD destekli ve terör örgütü PKK’nın da uzantısı olan YPG’nin de bünyesinde olduğu Özgür Suriye Ordusu’yla bağlantısı olan cihatçılar hakkında konuşan Ratney, “İsyancı gruplar, ‘çok geç olmadan’ cihatçılardan uzak durmalı” dedi. Ratney, Washington’ın bu grubu El Kaide’nin bir uzantısı olarak gördüğünü de dile getirirken bölgede de terör örgütünün canlanmaya başladığı konusunda yorum yaptı.

Reuters haber ajansı cihatçı terör örgütlerinin İdlib’i kontrol etmeye başlaması durumunda bölgeye Türkiye’den gelecek yardımın da kesilmesinden endişe edildiğini de vurguladı.

2016’da adını Şam’ın Fethi Cephesi olarak değiştiren ve El Kaide’den ayrıldığını duyuran Nusra Cephesi, son süreçte başka cihatçı gruplarla birlikte Heyet Tahrir el-Şam adında bir çatı örgüt kurdu. Nusra Cephesi; Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Rusya ve Türkiye’nin “terör örgütleri listesinde” yer alıyor.

Ahrar’uş Şam ve adını Şam’ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi, 2015’te İdlib’i alan çatı örgütü Fetih Ordusu içinde birlikte yer almış ve bu eyalet farklı gruplar tarafından ortak olarak yönetilmeye başlanmıştı. Ancak bu iki büyük grup arasındaki anlaşmazlıklar ise zaman içinde arttı ve son olarak Temmuz ayında bugüne kadar yaşanan en şiddetli çatışmalar başladı. Ahrar’uş Şam ise BM, ABD ve Türkiye’nin bu listesinde bulunmuyor.

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