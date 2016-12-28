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ABD’den Erdoğan’a ‘IŞİD’ yanıtı

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ABD’den Erdoğan’a ‘IŞİD’ yanıtı
Erdoğan'ın "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD başta olmak üzere YPG-PYD terör örgütüne destek verdiği" yönündeki açıklamasına Washington'dan cevap geldi.

Başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında Erdoğan’ın açıklamaları ile ilgili yorumu sorulan Toner, şöyle konuştu:

“Doğrusunu söylemek gerekirse bu gülünç. Hepinizin de görebileceği gibi doğruluk temelinden yoksun. Bizim Koalisyon içindeki, Kuzey Suriye’deki, Irak’taki eylemlerimize bakanlar bizim yüzde yüz IŞİD’i yenip yok etmekten başka bir çabamız olduğunu söyleyemez”

‘HAYIR ÖYLE BİR İZLENİM YARATMAK İSTEMİYORUZ’

ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara silah verdiğini ve Türkiye-Suriye sınırın teröristlerden arındırılması için de Türkiye’ye destek verdiğini belirten Toner, YPG’ye ise IŞİD’e karşı mücadelede yalnızca taktiksel destek sağladıklarını savundu.

Toner, “Müttefikimiz YPG’ye saldırırsanız, biz de size El Bab’da destek vermeyiz mesajı mı vermek istiyorsunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hayır hiç öyle bir izlenim yaratmak istemiyorum. Türkiye NATO müttefiki ve IŞİD’e karşı koalisyonda güçlü bir ortak. Kesinlikle öyle bir mesaj verdiğimiz izlenimi yaratmak istemeyiz.”

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