ABD'den FETÖ açıklaması

ABD Adalet Bakanı Sessions, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun oturumuna katıldı. Burada soruları yanıtlayan Sessions, "Ankara'nın Gülen'in iadesi için baskı yaptığının farkındayım" dedi.

Sessions, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in 15 milyon dolar karşılığında Gülen’i kaçırıp Türkiye’ye iade edeceği iddiaları hakkında da konuştu. Demokrat Temsilci Zoe Lofgren, bu konuda bir bilgisi olup olmadığını sorunca, ABD Adalet Bakanı “Bu konuda kesinlikle bilgim yok” dedi. Sessions, Ankara’nın Gülen’in iadesi için baskı yaptığını da söyledi.

Oturumda Temsilciler Meclisi Üyesi Zoe Lofgreen Sessions’a Flynn’in, Trump kampanyasında görevliyken Türk hükümeti adına çalıştığını bilip-bilmediğini sordu. Sessions bu soruya, “Bu yönde bir bilgim olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi. Sessions, “Peki, seçimlerden sonra Flynn’in Türk hükümeti adına çalıştığını biliyor muydunuz?” sorusuna da yine “Bildiğimi sanmıyorum” yanıtını verdi.

Amerika’nın Sesi’nde de yer alan haberde Sessions, Lofgreen’in “Siz veya Trump kampanyasında çalışan herhangi biri Michael Flynn’in Gülen’in Amerika’dan sınırdışı edilmesi yönünde bir çalışma yaptığını biliyor muydunuz?” sorusunu da konuyu bir süre önce gazetelerden okuduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Sessions, “Bu konunun daha önce dikkatime sunulduğunu hatırlamıyorum” dedi.

Lofgreen’in bir başka sorusu da “Başkanlık yemin töreni sonrasında FBI’dan, Gülen’ın sınırdışı edilmesiyle ilgili Türkiye’nin 2016 tarihli resmi talebinin gözden geçirilmesinin istendiğini biliyor muydunuz? şeklindeydi. Sessions bu soruya soruyla karşılık verip, “FBI mı?” dedi ve bir süre sessiz kaldıktan sonra, Türk hükümetinin Gülen’in iadesi için Amerikan hükümetine baskı yapmayı sürdürdüğünün farkında olduğunu kaydetti.