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ABD'den flaş Rusya kararı

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ABD'den flaş Rusya kararı
Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya'da göçmen olmayan vize türleriyle ilgili çalışmaların 1 Eylül'e kadar askıya alınacağını duyurdu.

Kararın Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısının azaltılması talebi nedeniyle alındığı belirtildi.

1 Eylül'de Moskova'da yeniden vize operasyonlarına başlanacağı ancak Rusya'nın diğer şehirlerinde vize operasyonlarının süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.

 

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