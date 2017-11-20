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ABD'den gelen gemide 'glock' marka tabanca çıktı

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ABD'den gelen gemide 'glock' marka tabanca çıktı
Mersin Limanı'nda ABD'den gelen "SATIE" isimli gemide yapılan aramada, aralarında glock marka tabancaların da olduğu 47 silah ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı'nda ABD'den gelen "SATIE" isimli gemide yapılan aramada, aralarındaglock marka tabancaların da bulunduğu 47 silah ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen konteyner X-Ray taramasına sevk edildi.

Konteynerdeki iki otomobil detaylı arandığında, "hayalet silah" olarak bilinen glock marka tabancaların da aralarında yer aldığı, 6'sı uzun namlulu, 41'i tabanca olmak üzere 47 muhtelif marka silah bulundu.

Olayla ilgili ithalatçı şirket yetkilisi dahil 4 kişi gözaltına alındı.

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