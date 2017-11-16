ABD'den Gülen açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, FETÖ ele başı Gülen'in iadesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamada bulundu. Cohen, "ABD hükümeti Türkiye tarafından Fetullah Gülen’in iadesi için sunulan belgeleri dikkatle incelemeye devam ediyor. Eğer bu süreçte yeni iade talepleri olursa aynı ciddiyetle ele alınacaktır. Biz Türk yetkililere darbe girişimine yönelik soruşturmalara destek verme arzumuzu her daim dile getiriyoruz." dedi.

Cohen Senato'da yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin OHAL'i uzatmasından endişe olduklarını ve bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi. Müsteşar Cohen, Leigh Üniversitesi'nin Türkiye uzmanı öğretim üyesi Prof. Dr. Henri Barkey'e yönelik suçlamaların da temelsiz olduğunu savundu.