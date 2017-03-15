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ABD'den 'Hollanda' açıklaması!

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ABD'den 'Hollanda' açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Ankara-Lahey hattında yaşanan krize değinerek, iki tarafı da "saygı içinde anlaşmazlıkları çözmeye" davet etti.

Geçici olarak Dışişleri Sözcülüğü görevini yürüten Toner, telefonla gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin Türkiye-Hollanda krizi hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Konunun ABD’nin NATO müttefiki olan Hollanda ve Türkiye hükümetleri arasında bir mesele olduğunu ifade eden Toner, “ABD olarak iki ülkeyi tansiyonu artırıcı söylemlerden kaçınmaya ve karşılıklı saygı içinde anlaşmazlıkları çözmeye” çağırdıklarını belirtti.

Krizden hangi tarafın suçlu olduğuyla ilgili bir soruya ise Toner, her iki ülkeye yönelttiği saygı çağrısını yineleyerek cevap verdi.

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