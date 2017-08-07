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ABD'den Katar hamlesi

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ABD'den Katar hamlesi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Katar'a bu hafta iki diplomatın gittiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Katar ve dört Körfez ülkesi arasında yaşanan gerginliği çözmek için bölgeye üst düzey iki yetkili yolladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, bu hafta bölgeye iki diplomatın gittiğini söyledi.

Yetkili, "Emekli General Anthony Zinni ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking taraflarla iletişim kurmak ve Kuveyt hükümetinin arabuluculuk çalışmalarına destek vermek için bu hafta Körfez bölgesine gitti." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Emekli General Zinni'nin Katar ve dört Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerginliği takip etmek için bölgeye gideceğinin sinyallerini vermişti.

Ayrıca Tillerson, temmuzda Körfez bölgesine ziyarette bulunmuştu.

Zinni ABD Merkez Komutanlığındaki görevinin yanısıra, George Bush yönetimi zamanında ABD'nin İsrail - Filistin Özel Elçisi görevini yapmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

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