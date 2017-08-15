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ABD'den Kuzey Kore açıklaması

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ABD'den Kuzey Kore açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile diyalog kurma taraftarı olduklarını ancak kararın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bağlı olduğunu söyledi.

Bakan Tillerson, Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısında  gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kuzey Kore ve ABD arasında son günlerde yaşanan gerginlik hakkında  değerlendirmede bulunan Tillerson, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma  taraftarıyız fakat bu Kim Jong Un'a bağlı." dedi.

Tillerson, Kuzey Kore liderinin "Amerikalılar, Kore Yarımadası'nda  tehlikeli bir oyunoynuyor." sözlerinin hatırlatılmasına yorum yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi  bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve  öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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