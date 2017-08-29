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ABD'den Kuzey Kore çıkışı

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ABD'den Kuzey Kore çıkışı
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın üzerinden geçen bir balistik füze fırlatmasının ardından, Kuzey Kore'ye karşılık vermek için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'ın yayınladığı açıklamada Trump, "Dünya, Kuzey Kore'nin son mesajını güçlü ve net bir şekilde aldı: Bu rejim, komşularını, Birleşmiş Milletler (BM) üyelerini ve uluslararası kabul edilebilir davranışların en düşük standartlarını küçümsediğinin işaretini verdi" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığı habere göre Trump, "Tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcı hareketler, yalnızca Kuzey Kore rejiminin bölgede ve diğer uluslar arasında izolasyonunu artırıyor. Tüm seçenekler masada" dedi.

Bu sabah ABD ordusu, Kuzey Kore'nin kısa menzilli 3 balistik füze fırlattığını ve füzelerin Japonya'nın üzerinden geçerek denize düştüğünü duyurmuştu.

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