Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'den Kuzey Kore hakkında tehdit gibi açıklama!

»
ABD'den Kuzey Kore hakkında tehdit gibi açıklama!
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore ile savaş çıkarsa bunun Çin ve Rusya da dahil olmak üzere tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, olası bir diplomatik başarısızlığın neticesinde Kuzey Kore ile savaş çıkarsa bunun Çin ve Rusya da dahil olmak üzere tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini söyledi.

TÜM BÖLGEYİ FELAKETE SÜRÜKLER

Reuters'ın haberine göre Kuzey Kore'nin bölgede Güney Kore ve Japonya'ya tehdit oluşturduğunu belirten Mattis, diplomatik girişimlerin başarılı olmaması durumunda bölgenin savaşa sürükleneceğini ve bundan Çin ile Rusya da dahil olmak üzere tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul'ü vurabilecek yüzlerce topçu ve rokete sahip olduğunu söyleyen Mattis, Kuzey Kore ile olası bir çatışmanın birçok insanın hayatında görebileceği en büyük felaket olacağını söyledi.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ FÜZE DENEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
 

Öte yandan, Kuzey Kore'nin bu sabaha karşı bir kez daha balistik füze denemesi yaptığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 5.39'da fırlatıldığını, füzenin 450 kilometre kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştüğünü açıkladı. Açıklamada, "Ordumuz, Kuzey Kore'den gelecek olası provokasyonlara karşı hazır bir biçimde gelişmeleri yakından izliyor." ifadesini kullanıldı. Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da füzenin Sado ve Oki adaları arasında denize düştüğünü kaydetti.  Füze, Kuzey Kore'nin son 3 haftada üçüncü, yıl başından bu yana da dokuzuncu denemesi oldu. Kuzey Kore, 21 Mayıs'ta orta menzilli Pukguksong-2 füzesini fırlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menziilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Filipinler'de ölü sayısı 100'ü aştıFilipinler'de ölü sayısı 100'ü aştıLiderler Trudeau'yu böyle dışladıLiderler Trudeau'yu böyle dışladıMerkel: Başkalarına güvenecek dönemler geride kaldıMerkel: Başkalarına güvenecek dönemler geride kaldıİngiliz gazeteden çarpıcı Türkiye yorumu!İngiliz gazeteden çarpıcı Türkiye yorumu!ABD'den Kuzey Kore hakkında tehdit gibi açıklama!ABD'den Kuzey Kore hakkında tehdit gibi açıklama!Trump görevden alınır mı?Trump görevden alınır mı?ABD bütün uçuşlara laptop yasağı uygulayabilirABD bütün uçuşlara laptop yasağı uygulayabilirABD’de saldırı: 8 ölüABD’de saldırı: 8 ölüRuslardan Türk işadamlarına 'ince arama' eziyeti!Ruslardan Türk işadamlarına 'ince arama' eziyeti!İki dünya devi karşı karşıya!İki dünya devi karşı karşıya!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti