ABD'den Kuzey Kore'ye: Rejiminizin sonu olur

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Kuzey Kore ile yaşanan gerginlikle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Mattis, Kuzey Kore'ye seslenerek, 'rejiminizin sonu olur' dedi.

Kuzey Kore ile ilgili son günlerde yaşanan kriz ve sert açıklamalara bir yenisi daha eklendi. ABD Savunma Bakanı Mattis'ten çok kritik açıklamalar geldi. Mattis, ABD ve müttefiklerinin olası bir savaştan zaferle ayrılacaklarına şüphesinin olmadığını belirttiği söylerken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir savaşa yol açabilecek hamlesinin hem rejiminin sonu hem de Kuzey Kore halkının yıkımı olacağını ifade etti.