ABD'den, Membiç'e zırhlı araç

ABD'nin, Membiç'e 200 asker ve zırhlı araç gönderdiği iddia edildi. SDG'li bir yetkili PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yapılan desteği doğrularken, "2 hafta önce askerlerini ve zırhlı araç ile ağır silahlarını göndermişti. Çünkü ihtiyaç var" dedi.

Sputnik'in haberine göre, SDG'li bir yetkili ABD'nin kısa bir süre önce 200 askerini Menbiç'e gönderdiğini belirterek, şöyle konuştu:

'ABD DAHA FAZLA ASKER GÖNDERECEKLERİNİ SÖYLEDİ'

"ABD, ÖSO ve Türkiye'nin saldırılarından kurtarmak amacıyla, Menbiç kentine 2 hafta önce askerlerini ve zırhlı araç ile ağır silahlarını göndermişti. Kısa bir süre önce de 200 askerini ve zırhlı araçlarını gönderdi. 50 civarında zırhlı araç gönderdi. Çünkü ihtiyaç var. ÖSO ve Türkiye, Menbiç batısındaki köylere halen saldırı gerçekleştiriyor. Yeni gelen ABD askerleri kentin kuzeyindeki köylerde konuşlandırıldı. ABD ve koalisyon güçleri bizlere Menbiç kentinin savunulması için daha fazla asker göndereceklerini dile getirdi."

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Ayn-el Arab (Kobani), Rimelan, Haseke, Hol, Tel Abyad, Şedadi ve Menbiç kentlerinde askeri personeli ve üsleri bulunuyor.

ÖSO'nun 2012 yılında kontrolünü sağlayıp, 2014 yılında IŞİD'e kaybettiği 80 bin nüfuslu Menbiç, 12 Ağustos' 2016'da Demokratik Suriye Güçleri tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobani'ye 65, batıda ise Bab'a 45 kilo metre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.