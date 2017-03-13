Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'den, Membiç'e zırhlı araç

»
ABD'den, Membiç'e zırhlı araç
ABD'nin, Membiç'e 200 asker ve zırhlı araç gönderdiği iddia edildi. SDG'li bir yetkili PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yapılan desteği doğrularken, "2 hafta önce askerlerini ve zırhlı araç ile ağır silahlarını göndermişti. Çünkü ihtiyaç var" dedi.

Sputnik'in haberine göre, SDG'li bir yetkili ABD'nin kısa bir süre önce 200 askerini Menbiç'e gönderdiğini belirterek, şöyle konuştu:

'ABD DAHA FAZLA ASKER GÖNDERECEKLERİNİ SÖYLEDİ'

"ABD, ÖSO ve Türkiye'nin saldırılarından kurtarmak amacıyla, Menbiç kentine 2 hafta önce askerlerini ve zırhlı araç ile ağır silahlarını göndermişti. Kısa bir süre önce de 200 askerini ve zırhlı araçlarını gönderdi. 50 civarında zırhlı araç gönderdi. Çünkü ihtiyaç var. ÖSO ve Türkiye, Menbiç batısındaki köylere halen saldırı gerçekleştiriyor. Yeni gelen ABD askerleri kentin kuzeyindeki köylerde konuşlandırıldı. ABD ve koalisyon güçleri bizlere Menbiç kentinin savunulması için daha fazla asker göndereceklerini dile getirdi."

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Ayn-el Arab (Kobani), Rimelan, Haseke, Hol, Tel Abyad, Şedadi ve Menbiç kentlerinde askeri personeli ve üsleri bulunuyor.

ÖSO'nun 2012 yılında kontrolünü sağlayıp, 2014 yılında IŞİD'e kaybettiği 80 bin nüfuslu Menbiç, 12 Ağustos' 2016'da Demokratik Suriye Güçleri tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobani'ye 65, batıda ise Bab'a 45 kilo metre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.

İlgili Haberler
PKK'nın gözü kulağı Suriye'de!PYD Membiç'te yönetim ilan etti!
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den, Membiç'e zırhlı araçABD'den, Membiç'e zırhlı araçSuriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'daSuriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'daNATO'dan Türkiye ve Hollanda açıklaması!NATO'dan Türkiye ve Hollanda açıklaması!Rusya'dan 'kriz' açıklaması!Rusya'dan 'kriz' açıklaması!The Times'tan çarpıcı analiz!The Times'tan çarpıcı analiz!PKK'nın gözü kulağı Suriye'de!PKK'nın gözü kulağı Suriye'de!Dünya basını 'Hollanda Krizini' nasıl gördü?Dünya basını 'Hollanda Krizini' nasıl gördü?Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklamasıAvrupa Konseyi'nden Hollanda açıklamasıIrkçı liderden küstah mesajlar!Irkçı liderden küstah mesajlar!Eski Hollandalı Bakan: Yanlış yaptıkEski Hollandalı Bakan: Yanlış yaptık
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti