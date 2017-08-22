ABD'den Mısır kararı
ABD'nin, Mısır'a yaptığı askeri yardımı insan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği gerekçesiyle dondurmayı planladığı bildirildi.
Reuters’in geçtiği habere göre; ABD’nin, Mısır’a yaptığı yaklaşık 290 milyon dolarlık askeri yardımı dondurmaya karar verdi.
ABD’nin bu kararına Mısır’ın insan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği gerekçesiyle aldığı öğrenildi.
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