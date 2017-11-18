ABD'den Polonya'ya 10,5 milyar dolarlık Patriot satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya Patriot 3 konfigürasyonuna sahip Birleşik Hava ve Füze Savunma Harp Komuta Sistemi ile modernize edilmiş sensor ve bileşenleri için 10 milyar 500 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Polonya'ya 10 milyar 500 bin dolar değerinde patriot hava ve füze savunma sistemi satışını onayladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı Polonya’ya Patriot 3 konfigürasyonuna sahip Birleşik Hava ve Füze Savunma Harp Komuta Sistemi ile modernize edilmiş sensor ve bileşenleri için 10 milyar 500 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise 14 Kasım'da gerekli tesciller için Kongre’yi bilgilendirdi.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada söz konusu savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 16 M903 fırlatma istasyonu ve 208 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi dahil olduğu kaydedildi.

Satışın onaylanmasının Polonya’nın hava savunma kapasitesine önemli esneklik kazandıracağı ifade edilen açıklamada “Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Avrupa NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Patriot hava savunma sistemleri NATO ülkeleri arasında ABD’nin yanı sıra Hollanda, Almanya, İspanya ve Yunanistan’da bulunuyor.

NATO dışında ise bu sistemlere Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Tayvan ve Güney Kore sahip.