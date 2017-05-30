Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'den PYD'ye silah sevkiyatı başladı

»
ABD'den PYD'ye silah sevkiyatı başladı
ABD'li yetkililer, PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye silah sevkiyatının başladığını açıkladı.

NBC News ve Reuters’a konuşan ABD yetkilileri, Suriye’deki Kürt gruplara silah gönderiminin başladığını açıkladı.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG-PYD’ye silah gönderildiğini açıklayan yetkililer, son 24 saatte sevkiyatın gerçekleştiğini vurguladı.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara – Washington arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olan gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaretinde bu konu gündeme gelmişti. 

NBC News’e konuşan ve ismini açıklamayan iki yetkili, hangi silahların gönderildiğini ya da silahların hangi yolla ulaştığına dair bir açıklama yapmadı. Fakat geçtiğimiz haftalarda ABD’li yetkililer tüfek, buldozer, zırh ve radyo gibi teçhizatlar göndereceklerini açıklarken, Suriye’deki YPG temsilcileri ABD'nin kendilerine havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar vereceğini açıklamıştı.

İlgili Haberler
ABD: Rakka'da operasyon yakında başlayacak
  • Yorumlar 5
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    ABD'den PYD'ye silah sevkiyatı başladıABD'den PYD'ye silah sevkiyatı başladıRusya'dan 'Türkiye' kararıRusya'dan 'Türkiye' kararıABD: Rakka'da operasyon yakında başlayacakABD: Rakka'da operasyon yakında başlayacakABD, Almanya ve İngiltere, Peşmerge’yi eğitecek!ABD, Almanya ve İngiltere, Peşmerge’yi eğitecek!Beyaz Saray'da flaş istifaBeyaz Saray'da flaş istifaSavunma Sanayii Müsteşarı'ndan 'Suudiler 4 gemiyi iptal etti' açıklamasıSavunma Sanayii Müsteşarı'ndan 'Suudiler 4 gemiyi iptal etti' açıklamasıBazı AB devletleri Türk Akımı'nı baltalamakistiyorBazı AB devletleri Türk Akımı'nı baltalamakistiyorTürk gemisi faciayı önlediTürk gemisi faciayı önlediAlman hükümetinde İncirlik kriziAlman hükümetinde İncirlik kriziAmerikan tribünlerinde terör örgütü bayraklarıAmerikan tribünlerinde terör örgütü bayrakları
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti