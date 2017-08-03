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ABD'den Rumlara tam destek: Petrol arayabilirler

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ABD'den Rumlara tam destek: Petrol arayabilirler
Rum medyasına göre, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty, ülkesinin Türkiye’den bir Navtex "talep etmediğini" belirtirken, Rumların ekonomik bölgelerinde enerji kaynaklarını arama ve geliştirme hakkını tanıdıklarını ifade etti.

Cyprus Mail gazetesi, Kathleen Ann Doherty’nin Çarşamba günü Rum Yönetimine ilettiği yazıda ABD'nin Türkiye’den Rumların “münhasır ekonomik bölgesi” ile ilgili olarak  bir denizcilik bildirisi olan bir Navtex yayımlamasını “ talep etmediğini” bildirdiğini kaydetti.

Rum Kesimi’nin,  Türk medyasının ABD’nin Türkiye'den bir Navtex talep ettiği yönündeki haberleri üzerine ABD’den konuya açıklık getirmesini istediğini kaydeden gazete, şöyle devam etti:

“Doherty, Lefkoşa’ya verdiği yanıtta ‘ABD’nin herhangi bir münhasır ekonomik bölgede icra ettiği tüm askeri tatbikatların, uluslararası hukukun gerektirdiği gibi münhasır ekonomik bölgedeki kıyı devletin hak ve yükümlülüklerine saygı göstererek yapıldığını’ teyit etti.”

Gazeteye göre, Doherty ayrıca “ABD, ayrıca Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) münhasır ekonomik bölgesinde kaynaklarını geliştirme, arama ve işletme hakkını tanıdığını teyit etti” sözlerini de kullandı.

Cyprus Mail, “Türkiye’nin, Pazartesi günü Kıbrıslı münhasır ekonomik bölgede bir denizaltı yapıyı çekmeyi planlanan ABD’li savaş gemisi için bir Navtex yayımladığını” yazdıktan sonra “Gemi, daha önce çıkartılan diğer bir Navtex’le Türkiye'nin Barbaros sismik araştırma gemisinin araştırmaları için yasa dışı bir biçimde belirlediği bir alanda faaliyet gösterecekti” diye yazdı. 

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