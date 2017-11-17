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ABD'den seyahat uyarısı

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ABD'den seyahat uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, özellikle tatil dönemlerinde terör saldırılarının artmasını gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarını Avrupa seyahatleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "(Avrupa'ya seyahat eden) ABD vatandaşları tatil festival ve etkinliklerinde dikkatli olmalı. Bu seyahat uyarısı 31 Ocak 2018'de sona erecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son zamanlarda Fransa, Rusya, İsveç, İngiltere, İspanya ve Finlandiya'da söz konusu olan saldırıların, IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Avrupa'da benzer eylemleri düzenleme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Son yılbaşı ve öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin ile İstanbul'daki Reina gece kulübünde yaşanan terör eylemlerinin hatırlatıldığı açıklamada, Bakanlığın muhtemel saldırılar konusunda kaygılı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarının bazı terör destekçilerinin ve kendi kendine radikalleşmiş kişilerin saldırılarına karşı dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Teröristlerin silah, patlayıcı madde ve araç gibi birçok saldırı aracını kullanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, turistik yerler, ulaşım noktaları ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra otel, kulüp, restoran, ibadethane, park ve yüksek profilli etkinliklerin saldırganların ilgisini çekebilecek alanlar olduğu ifade edildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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