ABD'den skandal bir karar daha!

ABD'nin Lowa eyaleti valisi tarafından yapılan açıklamada, sözde Ermeni soykırımının kabul edildiği açıklandı. Ermeni lobisinin de hazır bulunduğu törenle birlikte Lowa, ABD'de sözde soykırımı kabul eden 47'nci eyalet oldu.

Des Moines kentine ev sahipliği yapan Lowa’nın valisi skandal bir karara imza attı. Ermeni lobisi Anca-Er ve Iowans for Armenia gibi kuruluşlarla birlikte halkın karşısına çıkan vali Kim Reynolds, Ekim ayını “Ermeni Farkındalık Ayı” ilan etti.





Resmi imza töreninde, Osmanlı Devleti’nin soykırım yaptığını iddia eden Reynolds, şok edici açıklamalarda bulundu. Reynolds, işlenen sözde suçlara adalet getirilmediğini iddia ederken Ermeni kuruluşlar bu hamle dolayısıyla Reynolds’a teşekkür etti.





Reynolds’ın bu kararı ile birlikte Iowa, ABD’de sözde Ermeni soykırımını tanıyan 47. eyalet oldu