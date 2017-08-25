Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'den skandal bir karar daha!

»
ABD'den skandal bir karar daha!
ABD'nin Lowa eyaleti valisi tarafından yapılan açıklamada, sözde Ermeni soykırımının kabul edildiği açıklandı. Ermeni lobisinin de hazır bulunduğu törenle birlikte Lowa, ABD'de sözde soykırımı kabul eden 47'nci eyalet oldu.

Des Moines kentine ev sahipliği yapan Lowa’nın valisi skandal bir karara imza attı. Ermeni lobisi Anca-Er ve Iowans for Armenia gibi kuruluşlarla birlikte halkın karşısına çıkan vali Kim Reynolds, Ekim ayını “Ermeni Farkındalık Ayı” ilan etti.

anca-1.jpg

Resmi imza töreninde, Osmanlı Devleti’nin soykırım yaptığını iddia eden Reynolds, şok edici açıklamalarda bulundu. Reynolds, işlenen sözde suçlara adalet getirilmediğini iddia ederken Ermeni kuruluşlar bu hamle dolayısıyla Reynolds’a teşekkür etti.

ssssa.jpg

Reynolds’ın bu kararı ile birlikte Iowa, ABD’de sözde Ermeni soykırımını tanıyan 47. eyalet oldu

 

iowa.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den skandal bir karar daha!ABD'den skandal bir karar daha!Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!Rusya: Sınırlarımıza yaklaşan 18 yabancı uçağı engelledikRusya: Sınırlarımıza yaklaşan 18 yabancı uçağı engelledikAlmanya'dan küstah açıklamaAlmanya'dan küstah açıklamaMerkel'den Türklere geri dönüş baskısıMerkel'den Türklere geri dönüş baskısıRusya'dan 100 bin askerli tatbikatRusya'dan 100 bin askerli tatbikat100 milyon dolarlık tatil100 milyon dolarlık tatilRusya Büyükelçisi konutunda ölü bulunduRusya Büyükelçisi konutunda ölü bulunduRusya'dan S-400 açıklamasıRusya'dan S-400 açıklamasıMerkel: "Kuzey Kore-ABD savaşı çıkarsa..."Merkel: "Kuzey Kore-ABD savaşı çıkarsa..."
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti