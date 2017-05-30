ABD'den şok Putin açıklaması

ABD'li Senatör John McCain, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel güvenliğe IŞİD'den daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

McCain, Senato’nun Rusya’nın ABD’de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialardan dolayı yeni yaptırımlar uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD Kongresi’nde dış politika alanında önde gelen isimlerden biri olarak görülen McCain, Avustralya devlet televizyonu ABC’ye verdiği mülakatta, “(Putin’in) en öncelikli ve en önemli, hatta IŞİD’den bile daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; McCain, Rusya’nın ABD’de başkanlık seçimlerinin sonucunu değiştirme konusunda başarılı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt olmamasına karşın, yine de son olarak Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil, bazı oylamaların sonuçlarını değiştirmeye çalıştığının açık olduğunu da sözlerine ekledi.

McCain, “Rusların önümüzdeki en büyük sorun olduğunu düşünüyorum… Bu nedenle de yaptırımları sertleştirmemiz gerekiyor ve tatil dönüşünde Senato’nun Rusya’ya davranışlarından dolayı yeni yaptırımlar ve cezaları yürürlüğe sokacağını umuyorum” dedi.