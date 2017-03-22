ABD'den sonra bir yasak da o ülkeden

ABD'den sonra, Londra Yönetimi de Türkiye dahil 6 ülkeye doğrudan uçuşlarda kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasını yasakladı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiası, Başbakanlık’tan gelen açıklamayla doğrulandı. Yasak kapsamındaki diğer ülkeler ise Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada; uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazın yasak kapsamında olduğunu ve kabin içine alınmayacağı belirtildi. Bu cihazların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulması gerekiyor.

Başbakanlık Sözcüsü, hükümetin bu önlemleri “gerekli ve uygun” olarak nitelendirdiğini söyledi.

İngiltere’nin koyduğu yasak kapsamındaki havayolu şirketleri şunlar: British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook, Thomson, Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlas-Global, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.

IŞİD TEHDİDİ NEDENİYLE…

Öte yandan, ABD tarafından konan yasağın nedeninin IŞİD tehdidi olduğu öne sürüldü. ABC News’e konuşan kaynaklar, “IŞİD, elektronik eşyaların içine gizleyerek uçaklara patlayıcı sokmak için çalışıyor” dedi. ABD’li yetkililer bu konuda gelen istihbaratı “sağlam” olarak değerlendirdi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin Demokrat üyesi Eric Swalwell, ABC News’e verdiği demeçte, “yeni bir tehdit” olduğunu söyledi. Swalwell, “Biliyoruz ki düşmanlarımız, ABD içindeki ve dışındaki terör örgütleri, ABD’ye gelen havayolu şirketlerini düşürmeye çalışıyor. Bunlar, onların en değerli hedeflerinden biri. Bunların yaşanmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.

Komite’nin Cumhuriyetçi üyesi Peter King ise The New York Times gazetesine yasak konusunda önceden bilgilendirildiğini söyledi. King şöyle konuştu: “Yasak çok kısa süre öncesinde gelen istihbarat raporlarına dayanıyor. Planlanan bir şeylerin istihbaratı.”

YASAK KAPSAMINDA ÜLKELER ŞÖYLE

ABD Yönetimi’nce konan yasağa göre ise ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçaklara binecek olan yolcular cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları, el bagajı olarak kabine alamayacaklar.

ABD’nin geçici yasak kapsamına giren ülke ve şehirler şöyle: Türkiye, İstanbul; Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi ve Dubai.