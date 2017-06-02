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ABD'den Suriye açıklaması

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ABD'den Suriye açıklaması
ABD ordusu, 2014'ten beri yüzlerce sivilin koalisyon güçlerinin saldırılarında "istemeden" öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, bugün yaptığı bir açıklamada Suriye’de yaşananların korkunç yüzünü gözler önüne serdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2014’ten beri en az 484 sivilin istemeden öldürüldüğünü açıklayan yetkililer son dönemde bu sayının artmasının sebebi olarak operasyonların yoğunlaşmasını ve şehir merkezlerinde operasyonların düzenlemesine bağladı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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