Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'den Suriye itirafı

»
ABD'den Suriye itirafı
ABD'den, Suriye'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde başarısız oldukları itirafı geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de politik bir geçiş süreci konusunda diplomatik girişimlerinin başarılı olmadığını söyledi. Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, 'Dışişleri Bakanı John Kerry'nin şunu daha iyi yapabilseydik diye düşündüğü bir konu var mı' sorusuna cevaben:

"Dışişleri Bakanı'na soracak olsaydınız, size Suriye'de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı nasıl hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyecek ilk kişi ölürdü. Bizim Suriye'de politik bir geçiş sürecine ulaşma, Suriye halkının sesinin duyulacağı, daha iyi, daha güvenli ve birleşik bir Suriye diplomatik konusundaki diplomatik girişimlerimiz başarılı olmadı. Bu önümüzdeki bir kaç hafta içinde değişmez demek değil. Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediğimiz noktaya getirmeye çalışacak. Sanırım kendisi bu konuda daha başarılı olabilmeyi dilediğini söylerdi " şeklinde konuştu.

Kirby, Halep'in yeniden Esad güçlerinin eline geçmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Haleplilerin güvenliğinden, gereksinimlerinin karşılanmasından Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi. Kirby, "Elbette sorumlular. Aynı zamanda Halep'in alınması sürecinde yol açtıkları yıkımdan, açlıktan, felaketten de sorumlular" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
The Economist'ten flaş suikast yorumuThe Economist'ten flaş suikast yorumuABD'den Suriye itirafıABD'den Suriye itirafıKremlin sözcüsü: Karlov'a saldırmak, Rusya'ya saldırmaktırKremlin sözcüsü: Karlov'a saldırmak, Rusya'ya saldırmaktırMusul'da intihar saldırısı! 23 ölüMusul'da intihar saldırısı! 23 ölüLavrov için yapılan törende Putin'den dikkat çeken görüntüLavrov için yapılan törende Putin'den dikkat çeken görüntüPutin'den korkutan açıklamaPutin'den korkutan açıklamaRusya, Sırbistan'ı silahlandırıyorRusya, Sırbistan'ı silahlandırıyorBM, Suriye için harekete geçtiBM, Suriye için harekete geçtiBerlin'deki saldırıda polis parmağıBerlin'deki saldırıda polis parmağıKarlov'un neden koruması yoktu?Karlov'un neden koruması yoktu?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti