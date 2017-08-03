ABD'den 'tank' açıklaması

ABD'nin Suriye Elçiliği yaptığı bir açıklamada "ABD, Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermemiştir" dedi.

Büyükelçilik, Twitter üzerinden yaptığı, “Suriye'ye giden tırlarla ilgili basında çıkan yanlış haberlere ilişkin açıklama"da son birkaç günde basında yer alan, “doğru olmayan bir dizi haberde, yanıltıcı bir şekilde ABD'nin, YPG'ye destek vermek için Suriye'ye ‘tanklar’ ve ‘ilahla dolu yüzlerce tır’ gönderdiğinin iddia edildiğini" belirterek şöyle devam etti:

“Bu haberler, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin temel bazı gerçekleri görmezden gelmektedir. ABD, Suriye'de IŞİD'a karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermemiştir. ABD'nin, öncelikli olarak hafif silahlar ve mühimmattan oluşan askeri yardımının büyük bir kısmı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) içindeki Suriyeli Arap Koalisyon (SAK) unsurlarını desteklemektedir. SAK'ı da kapsayan Suriyeli Araplar, IŞİD'ı bölgeden temizlemek ve evlerine yeniden kavuşabilmek için savaşmaktadır. Bu silahların çok daha küçük bir yüzdesi, SDG'nin Kürt unsurlarına verilen silahlarla sınırlıdır ve bunlar göreve özeldir. Sadece, Rakka'yı ele geçirmek ve IŞİD'ın yok edilmesi gibi hepimiz tarafından paylaşılan hedeflere ulaşmada sağlayacakları katkıya bağlı olarak verilmektedir.”

“TIRLARIN BÜYÜK KISMI ASKERİ EKİPMAN VE MALZEME TAŞIMIYOR”

Açıklamada “YPG'ye verilen silahların niteliğiyle ilgili Türk hükümetine tam bir şeffaflıkla bilgi sağlamayı sürdürmekteyiz” denildikten sonra Irak-Suriye sınırını geçen tırların büyük bir kısmının, askeri ekipman veya askeri malzemeler taşımadığı Suriye içinde yerlerinden edilen insanların temel gereksinimlerini bulundukları yerlerde karşılamak, sağlık ve güvenliklerini temin etmek için gıda, ilaç ve diğer zaruri malzemeleri içerdiği vurgulandı.

“YANLIŞ HABERLER TEHLİKELİ”

Büyükelçilik, “Bunun aksini iddia eden yanlış haberler tehlikelidir ve bizi IŞİD'ı ortadan kaldırmak, bu şiddetten etkilenenlere destek olmak yönündeki ortak arzu ve arnaçlarımızdan alıkoymaktadır” sözlerini de kullandı.