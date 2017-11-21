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ABD'den terör örgütüne 120 zırhlı Hummer Jip ve çok sayıda silah

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ABD'den terör örgütüne 120 zırhlı Hummer Jip ve çok sayıda silah
ABD'nin Suriye'nin Deyrizor kentinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyon için terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne yeni silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtildi.

Suriye’nin Deryrizor kentinin IŞİD’den temizlenmesi için koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan operasyon yürüten Demokratik Suriye Güçleri’ne ABD ordusunun yeni silah ve zırhlı araçlar gönderdiği açıklandı.

Suriye’deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, ana omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantası YPG’nin oluşturduğu DSG’ye ağır silahların yanı sıra, 120 zırhlı Hummer Jip de gönderildi. YPG’li teröristlerin, teslim aldıkları zırhlı araçlara örgütün flamalarını astığı görüldü. 

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