ABD'den Türkiye açıklaması: Beyaz bir sayfa açacağız

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in TSİ 19.08'da Beyaz Saray'da başlayan görüşmesi sona erdi. Beyaz Saray, Yıldırım-Pence görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada 'İki ülkenin arasında yeni bir sayfanın açılacağı' ifade edildi.

Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen ve 19.08'de başlayan görüşme, TSİ 20.20'de sona erdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

Yıldırım, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını tamamlayarak, New York'a hareket etti.

BEYAZ SARAY: İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre; Beyaz Saray, Yıldırım-Pence görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada 'İki ülkenin arasında yeni bir sayfanın açılacağı ifade edildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın öne çıkan başlıkları şöyle:

İki ülke dost ve müttefik olarak yapıcı diyalog ihtiyacı olarak mutabık kalındı.

Ortadoğu'da istikrar için görüşmeler sürecek.

PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız.

BEKLENENDEN İYİ GEÇTİ

Görüşme üzerine resmi kaynaklar "beklenenden iyi" geçtiği bilgisini paylaşıyor. (Murat YETKİN)

TOPLANTIDA NE GÖRÜŞÜLDÜ?

İki ülke arasındaki ilişkilerin son bir ayına damgasını vuran vize krizinin gölgesinde gerçekleşen görüşmenin gündeminde Ankara ile Washington’ın derin görüş ayrılığı içinde olduğu PYD/YPG ve FETÖ ile mücadele gibi zor başlıklar vardı.

Başbakan Yıldırım dün gazetecilerle sohbetinde ‘bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz ama çözme iradesi bizde mevcut’ demişti. Yıldırım Amerikalı kanaat önderleriyle buluşmasında da ‘Biz ABD ile iyi geçinmek istiyoruz’ mesajı vermişti. Pence’e aktaracağı mesajların ipuçlarını veren Yıldırım, ABD ile yaşanan krizlerin en büyük nedeni olarak 15 Temmuz darbe girişimine ve Pensilvanya’da yaşayan Fetullah Gülen’e işaret etti.

YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kritik görüşme sonrasında Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence açıklama yapmadı. Görüşmeye dair yazılı açıklama bekleniyor.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım bugün New York’ta TSİ 23.45’te CNN’e Fareed Zakaria’ya mülakat verecek. 02.30’da ise BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek olan Yıldırım, 03.15’te Amerikalı yatırımcılarla toplantı yapacak.