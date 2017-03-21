ABD'den Türkiye dahil 8 ülkeye yasak!

Amerikan Associated Press haber ajansı, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 şehirden ABD'ye yapılacak direkt uçuşlarda yolcuların yanlarına cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar eşyaları el bagajı olarak almalarına yasak getirdi.

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, yasak kapsamına giren ülke ve şehirler şöyle: Türkiye, İstanbul; Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi ve Dubai.

Güvenlik tehdidi sonucu verildiği öne sürülen talimatın, bugün yürürlüğe konacağı ve ne kadar süre yürürlükte kalacağı bilinmiyor.

NBC News’ün haberine göre; yasakla ilgili ayrıntılar bugün netleşecek. NBC News haberinde, alınan istihbaratlara yönelik düzenli olarak güvenlik kurallarında böylesi değişikliklerin yapıldığı öne sürüldü. Dizüstü bilgisayarlar ise uzun bir süredir endişe kaynağı. Türkiye’deki havalimanlarında da dizüstü bilgisayarlar aranıyor.

ABD’NİN MÜTTEFİKİ OLAN ÜLKELER

Yasak, Ortadoğu merkezli iki hava yolu şirketinin yolcularına söz konusu kısıtlamaya ilişkin uyarıda bulunmasıyla ortaya çıktı.

New York’ta bulunan JFK Uluslararası Havalimanı’nda bulunan Suudi Arabistan Havayolları’ndan bir yetkili, Buzzfeed’e yaptığı açıklamada, yasağın hemen başlayacağını ve cep telefonu hariç tüm elektronik eşyaların bu kapsamda bulunduğunu söyledi.

Buzzfeed’in haberinde yasak kapsamına giren ülkelerin ABD’nin müttefiki olduğu vurgulandı. Türkiye’nin NATO üyesi, Mısır’ın Amerika’dan en çok askeri yardım alan ülkelerden olduğu, Katar’ın ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın İleri Harekât Üssü’ne evsahipliği yaptığı belirtildi.