ABD'den Türkiye'ye İran ve Rusya mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye'ye NATO'nun çıkarlarını ön planda tutarak İran ve Rusya ile ilişkilerine dikkat etmesi gerektiği mesajını verdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington merkezli düşünce kuruluşu Wilson Center'da düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, ABD-Avrupa ilişkileri konusundaki bir soru üzerine İran'la ilgili eleştiri ve endişelerini dile getirirken Türkiye'ye de çağrıda bulundu.

İran'ın "habis tutumuna" karşı Avrupalı ortaklarını ABD ile birlikte durmaya davet eden Tillerson, Tahran rejiminin "dini, siyasi ve bireysel özgürlükleri bastırmaya yönelik totaliter" politikalarının Batılı ilkelere aykırı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Avrupa'nın bölgedeki kesişme noktasında, Türkiye'nin coğrafi yakınlık ve kültürel bağlardan ötürü İran'ı göz ardı edemeyeceğinin farkındayız. Ama bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye'den, müttefiklerinin ortak savunmasını ön planda tutmasını istiyoruz. İran ve Rusya, Batılı milletler topluluğuna mensup olmanın sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk halkına sunamaz" dedi.