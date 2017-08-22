ABD'den yeni yaptırım

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını destekledikleri gerekçesiyle çoğu Rus ve Çinli 16 kişi ile kuruluş hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Hazine Kontrol Bürosundan (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore ile enerji ticareti yapan, yurt dışına işçi ihraç etmesini sağlayan, mevcut finansal yaptırımları delmesine yardım eden 6 kişi ve 10 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi.



Söz konusu şirketler arasında Çin'den Dandong Rich Earth Trading, JinHou International Holding, Dandong Zhicheng Metallic Materials, Dandong Tianfu Trade, Mingzheng International Trading ve Dandong Tianfu Trade olmak üzere 6 şirket yer aldı.

ENERJİ TİCARETİ

Rus şirket Gefest-M ile Rus vatandaşları Mikhail Yur'evich Pisklin, Andrey Serbin, Ruben Kirakosyan ve Irina Huish, Kuzey Kore'ye petrol veya maden sattıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı. Ayrıca Singapur merkezli Transatlantic Partners ve Velmur Management isimli iki şirketin, Kuzey Kore ile enerji ticareti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle yaptırıma tabi tutulacağı bildirildi.



Son olarak, Kuzey Kore vatandaşı Tong-chol Kim ve Namibya merkezli Mansudae Overseas Projects Architectural and Technical Services ile Qingdao Construction isimli şirketlere, Kuzey Kore'nin yurt dışına işçi göndermesine aracılık ettikleri için yaptırım uygulanacağı belirtildi.



"İSTİKRARI BOZMAK İÇİN..."

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımlara ilişkin açıklamasında "Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki tüzel ve gerçek kişilerin, Kuzey Kore'ye kitle imha silahları geliştirmek ve bölgedeki istikrarı bozmak için gelir kazanmasını sağlaması kabul edilemez. Yaptırımları delmenin ve Kuzey Kore'ye destek sağlamanın sonuçları olacağını göstermek ve bu faaliyeti caydırmak için BM'nin yaptırımlarına uygun kararlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırım listesine alınan kişilerin ülkedeki tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalıların bu kişilerle ilişki kurması da yasaklanıyor.