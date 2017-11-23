ABD'den YPG/PKK'ya İHA yardımı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla geçtiğimiz Ağustos ayında Suriye'den Türkiye'ye getirilen üç kadın YPG militanının çarpıcı ifadeleri ortaya çıktı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, İtirafçı olan militanlardan Y.M Suriye'de çatıştıkları dönemde Amerika ve Kanadalı askerlerden yakın destek aldıklarını söyleyerek 'İHA uçurarak bize anlık bilgi verirlerdi. Yaralılarımızı da tedavi ederlerdi' dedi. Yaralandıktan sonra 'Bahoz Erdal' kod adlı üst düzey PKK yöneticisinin ekibine dahil edildiğini anlatan Y.M, Bahoz Erdal'ın 'Rümeylan' denilen ve sıkı güvenlik tedbirleriyle korunan yerde saklandığını söyledi.

İTİRAFÇI OLDULAR

Terör örgütü PKK'ya katıldıktan sonra Suriye'ye giderek YPG grupları içinde yer alan üç militan, örgütten kaçmaya karar verince Türkiye'deki aileleriyle temasa geçti. Örgüt içindeki arkadaşlarının yardımıyla örgütten kaçan üç kız, MİT'in operasyonuyla Suriye'den Türkiye'ye getirildi. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nün TEM şubesinde ifadeleri alınan üç kız örgüte nasıl katıldıklarını, neler yaptıklarını ve niye pişman olduklarını detaylıca anlattı.

'ABD'LİLERDEN İHA YARDIMI'

Bu üç kızdan biri olan 24 yaşındaki Y.M, lisedeyken PKK'ya katıldığını belirterek daha sonra Suriye'ye gittiğini söyledi ve şunları anlattı:

'Mayıs 2016'da Minbiç hamlesinin başlaması üzerine Minbiç bölgesine ABD askerleri ile birlikte hareket ettik. ABD askerleri keşif amaçlı İHA uçurarak bize anlık bilgi verirlerdi. Silah ve mühimmatlarımızı da onlar temin ederdi. Yaralanan örgüt mensupları ABD'nin kurduğu seyyar konteyner hastanelerde tedavi edilirdi. Neredeyse çoğu taburda 3 veya 5 Amerikalı, Kanadalı veya İngiliz bulunur. Yaklaşık 2 ay süren Minbiç hamlesi sürecinde girdiğim çatışmalarda sırtımdan ve ayağımdan yaralandım. Bana ilk müdahaleyi ABD'nin kurduğu hastanede kadın bir doktor yaptı. Daha sonra 1 hafta Kobani hastanesinde tedavi gördüm'

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN YERİ

'2 ay tedavi gördüm. Akabinde Suriye genel sorumlularının yanında bir aylığına görevlendirildim. Genel sorumlulardan kastım Şahin Çilo, Bahoz Erdal, Nalin Muş, Ruken Jirki ve Tolin (Özel Kuvvetler Sorumlu) adlı örgüt yöneticileridir. Ben bu şahısların bulundukları yerlerde birçok kez oldum. Yaralanmamdan dolayı bir nevi pasif görev yaptım. Bu şahıslar sürekli toplantılar düzenlerdi. Biz dışarda onları beklerdik. Bu yöneticiler Kamışlı'da Gıre Moza bölgesinde kalırlardı. Haseke şehrinde görsem çıkarabileceğim bir evde ve 'Rümeylan' denilen sıkı güvenlik taburlarının olduğu, görsem bulabileceğim yerlerde kalırlardı' diye konuştu.