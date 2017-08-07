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AB'den flaş yardım açıklaması!

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AB'den flaş yardım açıklaması!
AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 2020 yılına kadar Türkiye'ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.

Bild'e konuşan Oettinger, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 2014 ila 2020 yılları arasında ödemeyi planladığı 4.30 milyar euroyu ödeyeceğini düşünmediğini söyledi.

Oettinger, Türkiye'deki siyasi gelişmeler nedeniyle bu paranın ödeneceğini düşünmediğini ifade etti. 

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