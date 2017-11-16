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AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması

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AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Yunanistan tarafından yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'yle varılan mülteci anlaşmasının uygulanmasına bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Alman haber ajansı dpa’ye açıklamalarda bulunan Avramopoulos, “AB-Türkiye anlaşması imzalandığından beri Ege Denizi’nde hayati tehlike taşıyan geçişlerde gözle görülür düşüş kaydettik” dedi. Avramopoulos, şu ana dek Suriyeli mültecilerin Türkiye’de toplam üç milyar euro değerindeki yardım paketinden yararlandığını da söyledi.

Güncel bir ilerleme raporundan bilgiler aktaran Avramopoulos, “Şu anda Türkiye’de tehlike altında bulunan bir milyondan fazla mülteciyi aylık elektronik nakit ödemelerle destekliyoruz” dedi. Komiser, buna ek olarak Türkiye’deki yaklaşık yarım milyon Suriyeli mülteci çocuk için çeşitli eğitim projelerinin de hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Avramopoulos, hem Yunan adalarında bulunan hem de yasa dışı biçimde AB’ye geldikten sonra Türkiye’ye geri gönderilen mültecilerin durumunda iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi. Güncel rakamlara göre, şu ana kadar bin 969 kişi Türkiye’ye geri gönderilirken, bunun karşılığında yaklaşık 11 bin 354 Suriyeli mülteci de halihazırda yasal olarak AB’ye geldi.

Geri göndermelerin düşük olmasının sebebi ise Yunanistan’daki işlemlerin yavaş işliyor oluşu. Komiser Avramopoulos, “Yunan makamları, Türkiye’ye efektif bir iade süreci sağlamak ve böylece anlaşmanın merkezi unsurunu uygulamaya koymak adına, AB-Türkiye anlaşması konusunda daha fazla efor sarfetmek ve gerekli miktarda kaynağı hazır etmek zorunda” şeklinde konuştu.

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