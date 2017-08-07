AB'den şok çıkış: "O para verilmeyecek"

Alman Bild gazetesine konuşan AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Türkiye'ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar euro'luk üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.

Bild'e konuşan Oettinger, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 2014 ila 2020 yılları arasında ödemeyi planladığı 4.30 milyar euro'yu ödeyeceğini düşünmediğini söyledi.

Oettinger şunları söyledi: "Bu fonun, Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştıracak projeler geliştirmek için kullanılması öngörülüyordu. Mesela hakim, savcı ve gazetecilerin eğitilmesi yoluyla. Türkiye'de siyasi alanda yaşanan gelişmelere bakılırsa bu tür projeler geliştirmeye devam edileceğini düşünemiyorum."