AB'den Türkiye'ye göçmen cevabı!

Avrupa Komisyonu sözcüsü yaptığı açıklamada Türkiye ile yapılan göçmen anlaşmasına bağlıyız dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Ankara'dan yapılan göçmen anlaşmasının devamı için bir sebep bulunmadığı yönündeki açıklamaya ılımlı bir yanıt verdi.

Schinas, uluslararası örgütün Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, Ankara'dan anlaşmayla ilgili ilk açıklama sabah saatlerinde gelmişti. Reuters haber ajansına konuşan AB Bakanı Ömer Çelik, sığınmacı anlaşmasının sürmesi için bir sebep bulunmadığını söylemişti.