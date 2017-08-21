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AB'den Türkiye'ye Interpol uyarısı!

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AB'den Türkiye'ye Interpol uyarısı!
Avrupa Birliği Komisyonu, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) gibi uluslararası kurumların hükümet karşıtı yazarları tutuklama amacıyla istismar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin talebi üzerine İspanya’da ‘silahlı bir terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alman vatandaşı Doğan Akhanlı’nın durumunu günlük basın toplantısında bir soru üzerine değerlendiren AB Komisyonu sözcülerinden Alexander Winterstein, “İspanyol makamlarının bu dosyayla hukuka uygun şekilde ilgileneceğine dair AB Komisyonu’nun güveni tamdır” dedi. 

Hürriyet'ten Güven Özalp'in aktardığına göre, hukukun üstünlüğünün AB’nin, üzerine kurulduğu değerlerden biri olduğunun altını çizen Winterstein, “Interpol gibi uluslararası kurumların aynı görüşte olmayan yazarları tutuklamaya çalışmak için belirli bir hükümet tarafından istismar edilmemesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

AB Komisyonu’nun Türkiye’ye yönelik mevcut politikasını da değerlendiren Winterstein, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, gelişmelerin endişeyle izlendiğini belirtti.

'TÜRKİYE AB'DEN UZAKLAŞIYOR'

Juncker’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğrudan temas halinde olduğunu kaydeden sözcü, “Tüm bu gelişmeler yanlış doğrultuda ilerliyor ve Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırmak yerine uzaklaştırıyor” dedi. Winterstein, Juncker’in Türkiye ile diyaloğu koparma değil devam ettirme politikasına bağlı kalmayı sürdürdüğünün altını çizdi.

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