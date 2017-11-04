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ABD’li Bloomberg News'ten çok kritik iddia

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ABD’li Bloomberg News'ten çok kritik iddia
New York merkezli haber ajansı Bloomberg News, 27 Kasım'da New York'ta mahkeme önüne çıkacak İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemeye çalışmış olabileceğini iddia etti

New York merkezli haber ajansı Bloomberg News, 27 Kasım'da New York'ta mahkeme önüne çıkacak İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın  geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemeye çalışmış olabileceğine ve Türkiye hükümetince desteklendiğine dair bilgilerin mahkeme belgelerinde geçtiğini bildirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre belgelerde Erdoğan'a yönelik herhangi bir suçlama getirilmediği, iş adamının Cumhurbaşkanının adını başkalarını etkilemek için kullanmış olabileceği kaydedildi.

Amerikalı savcıların bu yönde bilgiler içeren ellerindeki sesli ve yazılı kayıtları mahkeme heyetine teslim ettikleri belirtiliyor.

Reza Zarrab iki İran vatandaşıyla birlikte ABD'yi dolandırmak, bankacılıkta sahtekârlık yapmak ve kara para aklamak ile suçlanıyor.

İş adamının ABD'nin yaptırımlarını yasadışı yollarla aşmak için İran devleti ve bazı şirketleri adına milyonlarca dolarlık finansal işlem yaptığı, Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da Zarrab'ın suç ortağı olduğu iddia ediliyor.

Reuters haber ajansı da, Bloomberg News'un haberi sonrası Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı değer kaybettiğine dikkat çekti.

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