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ABD'li generalden küstah sözler

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ABD'li generalden küstah sözler
Terör örgütü IŞİD'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik-Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, küstah bir açıklamada bulundu. Townsend, "TSK, koalisyonun Rakka için çalışmalarını engellememeye dikkat etmeli" dedi.

IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik-Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerine IŞİD’e karşı mücadeleye odaklanmalarını, koalisyonun Rakka için ‘hazırlık gücünü ve işlerini engellememeyi dikkate almaları’ önerisinde bulundu.

Öte yandan Townsend, TSK’nın ÖSO ile birlikte Suriye’nin El Bab kentinde IŞİD’e büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Halep bölgesinde IŞİD’in elinde bulunan son nokta olan el Bab’ın IŞİD’den kurtarılmasıyla terör örgütüne lojistik destek ve yeni savaşçı katılımının kapılarının kapatıldığını belirten Townsend, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen ve Bağdat’tan telekonferans aracılığıyla katıldığı basın toplantısında şunları söyledi:

“El Bab, Kuzey Suriye’de bazı büyük kentlere ulaşmada önemli bir yer. Ekim ayında Dabık’ın geri alınmasıyla IŞİD El Bab’ı lojistik, komuta ve kontrol merkezi olarak kullandı. IŞİD’in destek hatlarının kesilmesi ve liderlerinin bozguna uğratılması Rakka’daki örgüt üyelerinin izole olmasını sağlayacak. IŞİD’in Suriye’de hareket yeteneğini, Avrupa’ya terörist ihracını daha da zorlaştıracak.”

“TÜRKİYE SINIRLARINI GÜVEN ALTINA ALDI”

Koalisyon güçlerinin El Bab’da TSK ve ÖSO güçlerine 50’yi aşkın hava saldırısı ile destek verdiğini de belirten Townsend, “El Bab’ın kurtarılmasıyla birlikte Türkiye, sınırlarını IŞİD’e karşı güven altına aldı. Türk ordusunun El Bab’da IŞİD’e karşı kazandığı başarı koalisyon güçlerine de cesaret verdi” diye konuştu.

Townsend, TSK ve ÖSO güçlerine IŞİD’e karşı mücadeleye odaklanmalarını, koalisyonun Rakka için hazırlık gücünü ve işlerini engellememeyi dikkate almaları önerisinde bulundu.

Türkiye, ABD ve koalisyon güçlerinin Menbiç’te yerel yönetimin kalıcı olabilmesini destek verdiğini de belirten Townsend, Koalisyon Türkiye’nin güvenliği için kararlı olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN RAKKA’DAKİ ROLÜ HALA TARTIŞILIYOR”

IŞİD’in hem bölge hem de dünya için önemli bir tehdit oluşturmayı sürdürdüğüne değinen Korgeneral Townsend, Rakka’nın da IŞİD’den geri alınması için çalışmaların sürdüğünü, Rakka’nın alınmasının da düşmana büyük bir darbe vuracağını söyledi.

Türkiye’nin Rakka’daki rolünün ne ve nasıl olacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Townsend, “Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyor musunuz yoksa göz ardı mı edeceksiniz” sorusuna verdiği yanıtta şu anda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rakka’nın izole edilmesi çalışmalarını sürdürdüğünü, bütün seçenekleri gözden geçireceklerini söyledi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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