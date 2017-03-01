Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'li komutan, PKK/YPG açıklaması

»
ABD'li komutan, PKK/YPG açıklaması
ABD'li komutan Stephen Townsend, Suriye'de IŞİD'e karşı Rakka operasyonunda PYD'nin yer almasını beklediğini söyledi.

IŞİD'e karşı koalisyon yetkilisi Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada "Kürtlerin operasyona bir şekilde katılmasını bekliyorum" dedi.

Townsend, söz konusu güçlerin PKK/PYD'den oluşacağını belirterek, daha fazla detay vermedi.

'TÜRKİYE İLE RAKKA KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORUZ'

ABD'li komutan, Rakka operasyonuna katılmak isteyen Türkiye ile bu konu hakkında görüştüklerini de ifade etti: "Türklerle, Rakka operasyonunda ne şekilde yer alabilecekleri konusunda görüşmeler yürütüyoruz. Katılımın boyutu hakkında bir fikrim yok."

Türkiye, YPG'nin söz konusu operasyona katılmasına şiddetle karşı çıkıyordu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
AB'nin geleceğine dair 5 senaryoAB'nin geleceğine dair 5 senaryoABD'li komutan, PKK/YPG açıklamasıABD'li komutan, PKK/YPG açıklamasıBir ayda 876 sivil hayatını kaybettiBir ayda 876 sivil hayatını kaybettiSuudi Kralı'dan 450 tonluk bagajSuudi Kralı'dan 450 tonluk bagajAfganistan'da peş peşe patlamaAfganistan'da peş peşe patlamaObama'ya rekor teklif!Obama'ya rekor teklif!Adil Öksüz Londra'da mı?Adil Öksüz Londra'da mı?Washington Suriye’de iki kere suç işledi!Washington Suriye’de iki kere suç işledi!Trump: "Bu alçak düşmanı yeryüzünden silmek için..."Trump: "Bu alçak düşmanı yeryüzünden silmek için..."Hollande konuşurken keskin nişancının silahı ateş aldıHollande konuşurken keskin nişancının silahı ateş aldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti