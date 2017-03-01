ABD'li komutan, PKK/YPG açıklaması

ABD'li komutan Stephen Townsend, Suriye'de IŞİD'e karşı Rakka operasyonunda PYD'nin yer almasını beklediğini söyledi.

IŞİD'e karşı koalisyon yetkilisi Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada "Kürtlerin operasyona bir şekilde katılmasını bekliyorum" dedi.

Townsend, söz konusu güçlerin PKK/PYD'den oluşacağını belirterek, daha fazla detay vermedi.

'TÜRKİYE İLE RAKKA KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORUZ'

ABD'li komutan, Rakka operasyonuna katılmak isteyen Türkiye ile bu konu hakkında görüştüklerini de ifade etti: "Türklerle, Rakka operasyonunda ne şekilde yer alabilecekleri konusunda görüşmeler yürütüyoruz. Katılımın boyutu hakkında bir fikrim yok."

Türkiye, YPG'nin söz konusu operasyona katılmasına şiddetle karşı çıkıyordu.