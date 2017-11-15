ABD'li komutandan Türkiye'ye küstah tehdit 

ABD liderliğindeki IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon'un Sözcüsü Albay Ryan Dillon "Türkiye Afrin'e operasyon yaparsa, PYD'yi koruruz" diyerek Türkiye'yi vurmakla tehdit etti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) basın brifingine Bağdat'tan video konferans yoluyla canlı bağlanan Albay Ryan Dillon, açıkça Türkiye'ye karşı Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin yanında olduklarını söyledi. Konferans sırasında basın mensupları Albay Dillon'a, Türk güvenlik güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'deki PKK/PYD güçlerini vurduğuna ilişkin iddiaları sordu. Dillon, kendisinde söz konusu iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilginin olmadığını söyledi. Ancak Dillon, teorik olarak koalisyonun sahadaki ortaklarını IŞİD dışındaki saldırılara karşı koruma yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

"Koalisyonun Kürtler gibi IŞİD'e karşı operasyonlara katılmış olan yerel güçleri korumak gibi bir sorumluluğu var mı?" sorusu yöneltilen Albay Dillon "Evet diyebilirim. Bunu daha önce çeşitli vesilerle gösterdik ve kanıtladık. Gerekirse Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) (omurgasını terör örgütü PKK/PYD oluşturuyor) çatısı altındaki herkesi; Araplar, Kürtler, Yezidiler ve Hıristiyanları destekler ve koruruz" dedi.

Gazetecilerin ısrarla Türkiye'yi kast ederek "IŞİD dışındaki odaklardan gelecek saldırılara karşı da korur musunuz" sorularına yine ısrarla terör örgütü PKK savunuculuğu yaparak cevap veren Albay Dillon "IŞİD ile mücadele eden tüm ortaklarımızı her kim olursa olsun koruruz" ifadelerini kullandı.

PKK/PYD'li teröristlerin cihatçı IŞİD militanlarını ABD'nin himayesinde Rakka'dan kaçırmasıyla ilgili de konuşan Dillon "Biz Rakka bölgesinden çıkarken otobüsleri takip ettik. Eğer IŞİD savaşçılarının kaçması gibi bir durum söz konusu olsaydı havadan müdahale edecektik. Ancak böyle bir durum olmadı" diye konuştu.

Albay Dillon bu ifadelerle, ABD'nin hem IŞİD'li hem de PKK/PYD'li teröristleri koruduğunu ve bu iki terör örgütünü NATO üyesi ve "stratejik ortağı" Türkiye'ye tercih edeceğini ilan etti.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin ele geçirdiği bölgelere asker gönderen ABD, burada üsler kurdu. PKK/PYD'yi korumak için bayrak gösteren ABD'ye Şam yönetimi sert çıktı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ülkesindeki ABD askerlerine "gidin" çağrısında bulundu.