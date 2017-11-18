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ABD’li savcılar hakkında soruşturma!

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ABD’li savcılar hakkında soruşturma!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara ve New York Güney Başsavcısı Joon H. Kim hakkında soruşturma başlattı.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan eylemler nedeniyle TCK’nın ilgili maddelerince soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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