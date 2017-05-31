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ABD'li yetkili o soru karşısında dondu kaldı

ABD'li yetkili o soru karşısında dondu kaldı
ABD'nin Dışişleri yetkilisi, gazetecinin Suudi Arabistan'la ilgili sorusu karşısında dondu kaldı. ABD'li yetkilinin yaşadığı zor anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
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