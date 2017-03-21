ABD'nin "İstanbul" kararına Türkiye'den ilk tepki

Ulaştırma Bakanı Arslan, 8 ülkedeki 10 şehirden ABD’ye yapılacak uçuşlara getirilen kısıtlamaya ilişkin "İstanbul’u, İstanbul Atatürk Havalimanı’nı başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmasınlar" dedi.

ABD'nin aldığı karara göre kısıtlama getirilen şehirler arasında İstanbul’da bulunuyor. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu sekiz ülkedeki 10 Havalimanı'ndan ABD’ye doğrudan sefer yapacak uçaklara binecek olan yolcular, uçağa, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihaz sokamayacak.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan karara şu sözlerle tepki gösterdi:

-Kokpitte değil de bagajda taşınmasıyla ilgili bir karar açıkladılar. Önümüzdeki günlerde bunu uygulayacaklarını söylediler.

-Elbette ki bu bizim ülkemiz açısında da doğru bir şey değil. Bence ABD açısında da doğru bir şey değil. Zira kimse keyfi için oraya gitmiyor. Veya kimse keyfi için oradan buraya gelmiyor.

-İki ülkenin ticareti açısından da farklı ilişkilerin gelişmesi açısında da bu yolculuklar yapılıyor.

-Biz bu konuda dünden itibaren arkadaşlara gerekli talimatları verdik.ABD’nin ilgili otoriteleriyle de görüşüyoruz. Arkadaşlar dünden beri başladılar muhataplarıyla çalışıyorlar bu konu üzerinde.

-Önümüzdeki günlerde bunu sonuçlandırmış olacağız. İstanbul’u, İstanbul Atatürk Havalimanı’nı başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmamaları gerektiğini de özellikle vurguluyoruz. Yılda 80 milyonun üzerinde uçuşun gerçekleştiği İstanbul'u başka yerlerle bence karıştırmasınlar.

-Biz bu anlamda her türlü güvenliği tedbiri zaten alıyoruz. Dünden itibaren de arkadaşlar çalışmaya başladılar. Karşılıklı muhataplarıyla görüşüyorlar.

-Bizim derdimiz uygulamanın nasıl olacağı konusu değil. Bu uygulamanın yolcunun konforunu da sayısını da düşürebileceği.

-Bunu yolcunun faydasına olmadığını özellikle vurgulayıp bundan geri adım atmasını ya da hafifletilmesi gerektiğini konuşuyoruz. O müzakere ediliyor.